POL-WOB: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

21.11.2025, 18:30 Uhr - 22.11.2025, 03:55 Uhr

Zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale kam es in der Nacht zum Samstag in der Wolfsburger Porschestraße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter durch Gewalteinwirkung auf ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bäckereifiliale. Im Anschluss durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen, bevor sie schlussendlich in unbekannte Richtung flüchteten. Was genau entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ob eine Verbindung zu den Einbrüchen in Bäckereifilialen in Kästorf und Detmerode (wir berichteten) besteht, ist Bestandteil derzeitiger Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361 46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

