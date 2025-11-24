PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckereifiliale

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Detmeroder Markt

15.11.2025, 15:30 Uhr - 16.11.2025, 06:20 Uhr

Unbekannte brachen zwischen Samstagmittag und dem frühen Sonntagmorgen in eine Bäckereifiliale am Detmeroder Markt im Wolfsburger Stadtteil Detmerode ein. Sie entwendeten eine hohe Summe Bargeld.

Ein Mitarbeiter der Bäckerei stellte den Einbruch fest und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten durch Gewalteinwirkung auf eine Tür Zutritt zum Inneren der Bäckereifiliale. Im weiteren Verlauf durchsuchte die Täterschaft das Objekt und entwendet Bargeld. Im Anschluss verließen sie die Bäckerei auf demselben Wege und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Schadenssumme liegt nach jetzigem Ermittlungsstand im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bäckereifiliale bemerkt haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Wolfsburger Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Jan Höltje
Telefon: (0)5361 4646 116
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

