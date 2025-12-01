PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Drei Einbrüche am Wochenende in Beckum und Neubeckum

Warendorf (ots)

Am Wochenende kam es zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen in Beckum und Neubeckum.

Der Erste ereignete sich am Samstag, 29.11.2025, gegen 18.35 Uhr auf der Lübecker Straße in Beckum. Unbekannte Personen versuchten über den Keller in das Einfamilienhaus einzubrechen und gingen die Außenbeleuchtung an. Daraufhin fiel der Strom aus, sodass der Bewohner die vorhandenen Sicherungskästen überprüfte. Einer davon befand sich im Keller und der Beckumer stellte fest, dass jemand die Kellereingangstür öffnen wollte. Er sprach die unbekannte Person an, woraufhin diese offensichtlich flüchtete. Hinweise zu dem Tatverdächtigen liegen nicht vor.

Die zweite Tat geschah am Samstag, 29.11.2025 zwischen 17.05 Uhr und Sonntag, 30.11.2025, 1.30 Uhr auf dem Starenweg in Neubeckum. Hier wurde für den Einstieg eine Fensterscheibe eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde ist nicht bekannt.

Am Sonntag, 30.11.2025 zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr gingen Unbekannte die Terassentür eines Einfamilienhauses auf dem Mohnweg in Neubeckum an. Der oder die Täter erbeuteten hier Schmuck.

Wer kann Angaben zu den Einbrüchen, möglichen Tätern sowie verdächtigen Fahrzeugen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

