POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrolle ohne Führerschein aufgefallen
Warendorf (ots)
Am Freitag (28.11.2025) um 14.20 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Straße Am Morgenbruch eine Autofahrerin. Bei der Überprüfung der 42-jährigen Ahlenerin stellten die Beamten fest, dass sie keinen gültigen Führerschein besitzt. Sie untersagten der Frau die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.
