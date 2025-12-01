POL-WAF: Sassenberg. Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Freitag (28.11.2025) um 21 Uhr kam es in Sassenberg an der Einmündung Beethovenstraße Lappenbrink zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger aus Sassenberg befuhr mit seinem Pkw die Beethovenstraße und bog nach links auf den Lappenbrink ab. Ein 16-Jähriger ebenfalls aud Sassenberg befuhr mit seinem Kleinkraftrad den Lappenbrink in Richtung Stadtmitte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen wodurch der 16-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.
