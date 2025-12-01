Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag (29.11.2025) um 22 Uhr kam es in Ennigerloh an der Kreuzung Bürgermeister-Hischmann-Ring / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Oelder befuhr mit seinem Pkw die Oelder Straße und wollte die Kreuzung in Richtung Bahnhofstraße überqueren. Ihm entgegen kam ein 23-Jähriger aus Ennigerloh mit seinem Auto. Er bog nach links auf Bürgermeister-Hischmann-Ring ab. Im Kreuzungsbereich kam es zu Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der 23-Jährige flüchtete zunächst mit seinem beschädigten Pkw. Im weiteren Verlauf fuhr er sich jedoch in der Nähe in einem Gleisbett fest. Er konnte dort von dem Oelder angetroffen werden und ging mit ihm zur Unfallstelle zurück. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Ennigerloher unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein und stellten seinen Führerschein sicher. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 16.000 Euro geschätzt.

