Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (28.11.2025) um 7.20 Uhr kam es in Ennigerloh an der Kreuzung Vellerner Straße / Up´n Kiwitt zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw die Straße Up´n Kiwitt und wollte nach links auf die Vellerner Straße abbiegen. Hier fuhr ein 44-Jähriger aus Ennigerloh in Richtung in Richtung Vellern. Im Kreuzungsbereich kam es zum Unfall. Hierbei wurden der 44-Jährige sowie ein 10-jähriger Junge in seinem Auto leicht verletzt. Im Auto des Beckumers wurde ein 23-jähriger Beifahrer aus Beckum ebenfalls leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Personen in Krankenhäuser. Die Autos wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell