POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Wohnhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen am Donnerstag, 27.11.2025, zwischen 14.30 Uhr und 19.15 Uhr in ein Haus an der Fischerstraße in Warendorf ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
