Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Pedelec manipuliert

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 26.11.2025, gegen 12:30 Uhr, kommt es auf der Hauptstraße in Neubeckum zu einem Vorfall mit einem deutlich zu schnell fahrenden Pedelec. Offensichtlich hat der 50-jährige Neubeckumer das Fahrrad technisch verändert. Durch diese Manipulation ändert sich die Fahrzeugart zu einem S-Pedelec. Für das S-Pedelec braucht man eine zusätzliche Fahrerlaubnis. Diese besitzt der Mann nicht. Außerdem war es somit nicht versichert. Die Polizisten stellten das technische Gerät sicher und sie leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

T.Kattenbaum (FOS Schüler)

