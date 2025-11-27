PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Jacken und Uhren betrügerisch angeboten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 9:50 Uhr, sprach ein unbekannter Mann einen Senior in Oelde an. Er gab sich als früherer Arbeitskollege aus und bot ihm Jacken und Uhren an. Nachdem der Oelder sowie seine Ehefrau kein Interesse gezeigt hatten, wurde der Unbekannte sehr aufdringlich. Das Ehepaar forderte den Mann auf, das Haus zu verlassen. Der Unbekannte kam der Aufforderung nach und fuhr mit seinem PKW weg. Die Oelder machten Angaben zu dem Kennzeichen. Dieses gehört zu einem Dortmunder, der wegen Betrügereien bekannt ist.

In solchen Fällen empfiehlt die Polizei:

   - Bleiben Sie misstrauisch, wenn sich Fremde als vermeintliche    
     frühere Arbeitskollegen ausgeben!
   - Lassen Sie niemals Fremde zu sich in die Wohnung!
   - Informieren Sie die Polizei im Notfall über 110!
   T. Kattenbaum (FOS Schüler)

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

