Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Jacken und Uhren betrügerisch angeboten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 9:50 Uhr, sprach ein unbekannter Mann einen Senior in Oelde an. Er gab sich als früherer Arbeitskollege aus und bot ihm Jacken und Uhren an. Nachdem der Oelder sowie seine Ehefrau kein Interesse gezeigt hatten, wurde der Unbekannte sehr aufdringlich. Das Ehepaar forderte den Mann auf, das Haus zu verlassen. Der Unbekannte kam der Aufforderung nach und fuhr mit seinem PKW weg. Die Oelder machten Angaben zu dem Kennzeichen. Dieses gehört zu einem Dortmunder, der wegen Betrügereien bekannt ist.

In solchen Fällen empfiehlt die Polizei:

- Bleiben Sie misstrauisch, wenn sich Fremde als vermeintliche frühere Arbeitskollegen ausgeben! - Lassen Sie niemals Fremde zu sich in die Wohnung! - Informieren Sie die Polizei im Notfall über 110!

T. Kattenbaum (FOS Schüler)

