POL-WAF: Ahlen. Zwei parkende PKW beschädigt. Alkoholisierte Unfallverursacherin ermittelt
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 15:10 Uhr streifte eine 66-Jährige mit ihrem schwarzen Kleinwagen in der Sendanstraße in Ahlen zwei geparkte PKW und fuhr anschließend davon. Zeugen beobachteten den Vorfall und fotografierten das Kennzeichen. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Sie konnte weder die Flüchtige noch das Auto bei einer ersten Fahndung auffinden. Gegen 17 Uhr suchten die Polizeibeamten erneut die Wohnanschrift der Tatverdächtigen auf. Die Beamten trafen auf die Ahlenerin, die offensichtlich alkoholisiert war. Dies bestätigte sich nach einem Atemalkoholtest. Infolge dessen wurde der Führerschein der Beschuldigten sichergestellt. Der PKW wies ebenfalls Spuren auf, die zu dem Unfall passten. Die Einsatzkräfte nahmen die 66-Jährige mit und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen.
Erstellt und eingestellt von M. Hellmann (FOS-Schüler)
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell