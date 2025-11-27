PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei parkende PKW beschädigt. Alkoholisierte Unfallverursacherin ermittelt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 15:10 Uhr streifte eine 66-Jährige mit ihrem schwarzen Kleinwagen in der Sendanstraße in Ahlen zwei geparkte PKW und fuhr anschließend davon. Zeugen beobachteten den Vorfall und fotografierten das Kennzeichen. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf. Sie konnte weder die Flüchtige noch das Auto bei einer ersten Fahndung auffinden. Gegen 17 Uhr suchten die Polizeibeamten erneut die Wohnanschrift der Tatverdächtigen auf. Die Beamten trafen auf die Ahlenerin, die offensichtlich alkoholisiert war. Dies bestätigte sich nach einem Atemalkoholtest. Infolge dessen wurde der Führerschein der Beschuldigten sichergestellt. Der PKW wies ebenfalls Spuren auf, die zu dem Unfall passten. Die Einsatzkräfte nahmen die 66-Jährige mit und ließen ihr eine Blutprobe entnehmen.

Erstellt und eingestellt von M. Hellmann (FOS-Schüler)

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:31

    POL-WAF: Ostbevern. Wohnung durchwühlt und Schmuck bei Einbruch gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Mittwoch (26.11.2025, 17:15 Uhr bis 20:30 Uhr) in ein Wohnhaus auf dem Mozartweg in Ostbevern ein. Beim Einstieg in das Haus wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Der oder die Täter durchwühlten das Haus und stahlen Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:21

    POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger stand unter Betäubungsmitteleinfluss

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 25.11.2025 wurde ein Fahranfänger gegen 23.50 Uhr auf der Hammer Straße in Ahlen angehalten. Bei der Überprüfung des 18-jährigen Autofahrers stellte sich heraus, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Polizisten nahmen den Ahlener mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie ein ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:17

    POL-WAF: Telgte-Westbevern. Zeugen nach Alleinunfall gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Alleinunfall machen können, der sich am Dienstag, 25.11.2025, gegen 14.25 Uhr auf der Straße Riehenhaar im Bereich Westbevern ereignet hat. Ein 28-jähriger Grevener befuhr mit einem Lieferwagen die Landstraße. Er kam mit dem Transporter über eine längere Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stehen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren