POL-WAF: Ostbevern. Wohnung durchwühlt und Schmuck bei Einbruch gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen am Mittwoch (26.11.2025, 17:15 Uhr bis 20:30 Uhr) in ein Wohnhaus auf dem Mozartweg in Ostbevern ein. Beim Einstieg in das Haus wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Der oder die Täter durchwühlten das Haus und stahlen Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Erstellt und eingestellt von M. Hellmann (FOS-Schüler)
