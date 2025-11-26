Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schwarzen Mercedes SUV mit mutmaßlichem Heckschaden gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer sowie dessen Auto, ein schwarzer Mercedes SUV, der am Dienstag, 25.11.2025, gegen 5.30 Uhr an einem Verkehrsunfall im Europakreisel in Ahlen beteiligt war. Der Unbekannte fuhr vor einem schwarzen Opel Insigna von der Dolberger Straße in den Kreisverkehr ein. Der Flüchtige führte ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung durch, so dass der 37-jährige Ahlener mit seinem Auto auf den Mercedes auffuhr. Dabei entstand an dem Opel erheblicher Sachschaden. An dem Mercedes dürfte ein Heckschaden vorhanden sein. Der Fahrer des SUV habe zunächst angehalten und den Kreisverkehr dann stadteinwärts verlassen. Vor einem griechischen Lokal soll der Flüchtige kurz angehalten haben und sei anschließend weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zu dem Fahrer und schwarzen Mercedes SUV machen, der am Heck beschädigt sein dürfte? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell