Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schmuck und elektronische Geräte bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Freitagmittag (21.11.2025, 12.30 Uhr) und Montagmittag (24.11.2025, 12.05 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Dirichs-Straße in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck sowie mehrere elektronische Geräte. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 25.11.2025 – 08:25

    POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger stand unter Betäubungsmitteleinfluss

    Warendorf (ots) - Am Montag, 24.11.2025 kontrollierten Polizisten gegen 19.35 Uhr einen Autofahrer auf der Parkstraße in Ahlen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 18-Jährigen stellte sich heraus, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Beamten ließen dem Fahranfänger eine Blutprobe entnehmen, leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 08:21

    POL-WAF: Everswinkel. Einbrecher von Anwesenheit der Bewohnerin überrascht

    Warendorf (ots) - Am Montag, 24.11.2025, gegen 19.25 Uhr brachen Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Wagenfeldstraße in Everswinkel auf. Die sich im Haus aufhaltende Bewohnerin hörte Geräusche und öffnete ein Fenster im Obergeschosse. Daraufhin flüchteten die zwei bis drei dunkel gekleideten Einbrecher, die offensichtlich noch nicht ins Haus ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 08:16

    POL-WAF: Sassenberg. Autofahrerin besitzt keinen Führerschein

    Warendorf (ots) - Am Montag, 24.11.2025, 22.45 Uhr hielten Polizisten eine Autofahrerin auf der B 513 in Sassenberg an. Bei der Überprüfung der 44-Jährigen stellte sich heraus, dass die Harsewinklerin keinen Führerschein besitzt. Die Beamten leiteten gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihr die Weiterfahrt. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: ...

    mehr
