Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schmuck und elektronische Geräte bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Freitagmittag (21.11.2025, 12.30 Uhr) und Montagmittag (24.11.2025, 12.05 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Dirichs-Straße in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck sowie mehrere elektronische Geräte. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

