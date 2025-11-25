POL-WAF: Everswinkel. Einbrecher von Anwesenheit der Bewohnerin überrascht
Warendorf (ots)
Am Montag, 24.11.2025, gegen 19.25 Uhr brachen Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Wagenfeldstraße in Everswinkel auf. Die sich im Haus aufhaltende Bewohnerin hörte Geräusche und öffnete ein Fenster im Obergeschosse. Daraufhin flüchteten die zwei bis drei dunkel gekleideten Einbrecher, die offensichtlich noch nicht ins Haus eingestiegen waren. Wer hat gegen 19.25 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Wagenfeldstraße oder näheren Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
