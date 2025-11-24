PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Warendorf (ots)

Eine 19-jährige Beckumerin fuhr am Freitag (24.11.2025) gegen 17:00 Uhr mit ihrem Pkw in Beckum auf der Oststraße von einem Parkplatz. Dabei übersah sie einen 71-jährigen Beckumer, der zu Fuß die Oststraße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde dabei am Bein verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Während der medizinischen Versorgung vor Ort war die Fahrbahn der Oststraße gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 24.11.2025 – 13:06

    POL-WAF: Ostbevern. Mann bei versuchtem Raub verletzt - Zeugen gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die am Montag, 24.11.2025, gegen 7.00 Uhr einen Angriff auf einen Mann in Ostbevern beobachtet haben. Der 43-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der L 830 von Milte nach Ostbevern. Nach ersten Ermittlungen soll ihn etwa 300 Meter vor der Einmündung zur B 51 ein Fußgänger angehalten und das Fahrrad des ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:47

    POL-WAF: Warendorf. Polizisten schlug Cannabisgeruch aus Pkw entgegen

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 23.11.2025 hielten Polizisten gegen 22.50 Uhr den Fahrer eines Autos auf der Beelener Straße in Warendorf an. Als die Polizisten an den Pkw herantraten, nahmen sie starken Cannabisgeruch war. Der 19-Jährige gab an, aktuell nichts konsumiert zu haben. Dies widerlegte der von dem Warendorfer durchgeführte Drogenvortest. Deshalb nahmen die ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:30

    POL-WAF: Beckum. Schmuck und Geld bei Einbruch gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Sonntag, 23.11.2025, zwischen 14.45 Uhr und 18.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Malvenweg in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck sowie Geld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
