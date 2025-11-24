Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schmuck und Geld bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Sonntag, 23.11.2025, zwischen 14.45 Uhr und 18.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Malvenweg in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck sowie Geld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell