POL-WAF: Ahlen. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Samstag, 22.11.2025 in ein Firma für Haustechnik an der Borsigstraße in Sendenhorst ein. Der oder die Täter stahlen diverse Koffer mit Maschinen, die mit einem Fahrzeug abtransportiert sein dürften. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 ...

