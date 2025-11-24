POL-WAF: Ahlen. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 23.11.2025 hielten Polizisten um 4.55 Uhr einen Autofahrer auf der Rosenstraße in Ahlen an. Aus dem Pkw schlug den Einsatzkräften starken Alkoholgeruch entgegen. Der 21-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch, der die absolute Fahruntüchtigkeit bestätigte. Die Beamten nahmen den Beckumer mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell