POL-WAF: Warendorf. An fünf Pkw alle Reifen abmontiert und gestohlen
Warendorf (ots)
Zwischen Freitag, 21.11.2025, 18.15 Uhr und Samstag, 22.11.2025, 8.25 Uhr stahlen Unbekannte von fünf Pkw die kompletten Reifensätze, die auf der Ausstellungsfläche eines Autohauses an der Sassenberger Straße standen. Das Diebesgut dürfte mit einem Transportfahrzeug weggeschafft worden sein. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
