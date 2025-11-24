POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Lagerhalle
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Samstag, 22.11.2025 in eine Lagerhalle eines Fensterbaubetriebs an der Gildestraße in Drensteinfurt ein. Die Täter stahlen mehrere Maschinen, die vermutlich mit einem Fahrzeug weggeschafft wurden. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell