POL-WAF: Ennigerloh. Gegen weißen VW Passat gefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Freitag, 21.11.2025, zwischen 19.30 Uhr und 22.20 Uhr gegen einen weißen VW Passat, der auf einem Supermarktparkplatz auf dem Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh stand. Auf der beschädigten Heckstoßstange befanden sich rote Lackanhaftungen. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen roten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell