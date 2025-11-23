Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Am Samstag (22.11.2025, 22.30 Uhr) wurden bei einem Verkehrsunfall in Ahlen vier Personen leicht verletzt.

Ein 71jähriger Sendenhorster befuhr mit seinem Pkw von der Kapellenstraße aus kommend den Konrad-Adenauer-Ring. Er beabsichtigte, nach links in die Parkstraße abzubiegen. In seinem Pkw befanden sich drei Mitfahrerinnen. Im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring/Parkstraße kam ihm eine 27 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Selm entgegen, die in Richtung Kapellenstraße geradeaus fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw.

Rettungskräfte brachten die Selmerin und die Mitfahrerinnen des Sendenhorsters (70 und 75 Jahre alt aus Sendenhorst, 51 Jahre alt aus Hamburg) zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das hinzugezogene Ordnungsamt veranlasste die Reinigung der verschmutzten Straße durch eine Fachfirma.

Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell