PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Warendorf (ots)

Am Samstag (22.11.2025, 22.30 Uhr) wurden bei einem Verkehrsunfall in Ahlen vier Personen leicht verletzt.

Ein 71jähriger Sendenhorster befuhr mit seinem Pkw von der Kapellenstraße aus kommend den Konrad-Adenauer-Ring. Er beabsichtigte, nach links in die Parkstraße abzubiegen. In seinem Pkw befanden sich drei Mitfahrerinnen. Im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring/Parkstraße kam ihm eine 27 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Selm entgegen, die in Richtung Kapellenstraße geradeaus fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw.

Rettungskräfte brachten die Selmerin und die Mitfahrerinnen des Sendenhorsters (70 und 75 Jahre alt aus Sendenhorst, 51 Jahre alt aus Hamburg) zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Das hinzugezogene Ordnungsamt veranlasste die Reinigung der verschmutzten Straße durch eine Fachfirma.

Die beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 09:07

    POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Freitag (21.11.2025) brachen Unbekannte zwischen 16.00 Uhr und 19.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Colonstraße in Ostenfelde ein. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich durch eine Terrassentür Zutritt und durchsuchten die Räume des Hauses. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:11

    POL-WAF: Ahlen. Junge bedrängte Neunjährigen

    Warendorf (ots) - Am Montag (17.11.2025) gegen 13.25 Uhr bedrängte ein Junge einen Neunjährigen auf der Keplerstraße in Ahlen. Der tatverdächtige zu Fuß gehende Junge wurde von zwei weiteren Jungen begleitet, die gemeinsam auf einem E-Scooter fuhren. Der Tatverdächtige stellte sich dem Neunjährigen in den Weg, kniff ihn in die Wange, holte dessen Trinkflasche aus der Seitentasche des Schulrucksacks und forderte ihn ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:03

    POL-WAF: Warendorf. Bei Verkehrskontrolle Drogenkonsum festgestellt

    Warendorf (ots) - Am Freitag (21.11.2025) gegen 00.25 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Andreasstraße in Warendorf einen Pkw, der aufgrund von nicht eingeschaltetem Abblendlicht angehalten wurde. Der Fahrer, ein 35-Jähriger, führte einen Drogenvor- und weitere Reaktionstests durch. Diese fielen positiv aus. Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren