Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Freitag (21.11.2025) brachen Unbekannte zwischen 16.00 Uhr und 19.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Colonstraße in Ostenfelde ein.

Der oder die Täter verschafften sich vermutlich durch eine Terrassentür Zutritt und durchsuchten die Räume des Hauses. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522/915-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
