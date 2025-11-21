Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Vollsperrung der B 64 nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag (21.11.2025) gegen 05.45 Uhr kam es auf der B 64 zwischen Warendorf-Müssingen und Everswinkel-Raestrup zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Ein 67-Jähriger aus Sudendorf befuhr mit einem Lkw die Straße in Richtung Warendorf. Ihm entgegen kam ein 43-jähriger Münsteraner mit seinem Pkw. Der Lkw geriet nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß dort seitlich mit dem Pkw zusammen. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Die B 64 war für circa 45 Minuten voll gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

