POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.11.2025 gegen 17:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Westbeverner Straße und B51 in Telgte ein Auffahrunfall. Ein 38-jähriger aus Münster befuhr die Westbeverner Straße von Westbevern kommend in Richtung Telgte. An der Ampelkreuzung zur B51 bremste er aus unbekannten Gründen nicht rechtzeitig und fuhr auf das vor der roten Ampel wartenden Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes aus Telgte auf. Beide Fahrzeugführer wurden dadurch leicht verletzt. Der Münsteraner wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die B51 war während der Unfallaufnahme in Richtung Münster für ca. eine Stunde gesperrt.

