POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Ursache des Brands eines Geflügelhofs nicht abschließend geklärt
Warendorf (ots)
Nicht abschließend geklärt werden konnte die Brandursache des Feuers auf einem Geflügelhof am Donnerstag, 13.11.2025, 11.40 Uhr in Füchtorf, Waterort. Ermittler suchten mit einem Brandsachverständigen den Brandort auf. Sie konnten keine eindeutige Brandursache ermitteln, auch wenn der Verdacht besteht, dass das Feuer durch Arbeiten am Dach ausgebrochen sein könnte.
