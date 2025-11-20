Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Zwei Unfälle am Morgen beim Abbiegen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025 kam es auf der B 475 Höhe Westring/Nordring in Ennigerloh zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich um 6.15 Uhr als eine 63-jährige Ennigerloherin mit ihrem Pkw auf der B 475 in Richtung Westkirchen unterwegs war und links auf den Nordring abbog. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 44-jährigen Warendorfers, der die Bundesstraße in Richtung Ennigerloh befuhr. In seinem Fahrzeug befanden sich noch ein 36-jähriger Warendorfer und ein 38-jähriger Everswinkler. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle vier Fahrzeuginsassen verletzt. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro. Die Bundesstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich um 8.35 Uhr als eine 22-jährige Wadersloherin mit ihrem Pkw vom Nordring nach links auf den Westring in Richtung Westkirchen abbog. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer Fahrschule, das in Richtung Ennigerloh fuhr. In dem Pkw saßen eine 27-jährige Fahrschülerin aus Warendorf und ein 47-jähriger Fahrlehrer aus Sassenberg. Bei dem Zusammenstoß wurden die 22-Jährige und die 27-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Wadersloherin in ein Krankenhaus. Bei der Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro. Ein Pkw wurde abgeschleppt und die B 475 war im Bereich der Unfallstelle ein weiteres Mal gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell