POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Suche nach Zeugen, die Verkehrsunfallflucht beobachteten

Gesucht werden zwei Zeugen, die am Dienstag, 18.11.2025, gegen 21.35 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Alte Dorfstraße in Rinkerode beobachtet haben. Diese Zeugen informierten den 29-jährigen Besitzer des beschädigten blauen Mercedes A-Klasse. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen älteren Pkw der Marke BMW handeln, dessen Fahrer in Richtung Albersloher Straße flüchtete. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

