POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein

Warendorf (ots) - Gesucht wird die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 18.11.2025 15.30 Uhr auf der Kreuzung Wittekindstraße/Im Hohen Kamp in Ahlen. Ein 30-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pedelec die Straße Im Hohen Kamp und wollte nach links auf die Wittekindstraße abbiegen. Hier fuhr die Unbekannte, die auf die Straße Im Hohen Kamp abbiegen wollte und auf die Fahrbahn des ...

mehr