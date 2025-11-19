POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 18.11.2025 brachen Unbekannte zwischen 13.00 Uhr 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Sassenberger Straße in Füchtorf ein. Der oder die Täter erbeuteten bei ihrer Suche nach Beute Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
