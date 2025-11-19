PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025 brachen Unbekannte zwischen 13.00 Uhr 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Sassenberger Straße in Füchtorf ein. Der oder die Täter erbeuteten bei ihrer Suche nach Beute Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 11:16

    POL-WAF: Telgte. Kleinen Tresor bei Einbruch gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Dienstag, 18.11.2025, zwischen 11.00 Uhr und 14.55 Uhr in ein Einfamilienhaus am Finkenweg in Telgte ein. Der oder die Täter stahlen aus dem Gebäude einen kleinen Wandtresor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:13

    POL-WAF: Warendorf. Modeschmuck bei Einbruch gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Dienstag, 18.11.2025, zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Brinkstraße in Warendorf ein. Der oder die Täter stahlen Modeschmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:09

    POL-WAF: Ahlen. Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht wird die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 18.11.2025 15.30 Uhr auf der Kreuzung Wittekindstraße/Im Hohen Kamp in Ahlen. Ein 30-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pedelec die Straße Im Hohen Kamp und wollte nach links auf die Wittekindstraße abbiegen. Hier fuhr die Unbekannte, die auf die Straße Im Hohen Kamp abbiegen wollte und auf die Fahrbahn des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren