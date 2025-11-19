PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Warendorf. Modeschmuck bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Dienstag, 18.11.2025, zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Brinkstraße in Warendorf ein. Der oder die Täter stahlen Modeschmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

