POL-WAF: Ahlen. Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 18.11.2025 15.30 Uhr auf der Kreuzung Wittekindstraße/Im Hohen Kamp in Ahlen. Ein 30-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pedelec die Straße Im Hohen Kamp und wollte nach links auf die Wittekindstraße abbiegen. Hier fuhr die Unbekannte, die auf die Straße Im Hohen Kamp abbiegen wollte und auf die Fahrbahn des Fahrradfahrers geriet. Dieser bremste stark ab und wich aus, wobei er stürzte und sich leicht verletzte. Die etwa 30 bis 45 Jahre alte Fahrerin mit schwarzen langen Haaren kümmerte sich nicht um den Verkehrsunfall und fuhr weiter. An dem schwarzen Kleinwagen befanden sich Nummernschilder mit der Städtekennung BE. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

