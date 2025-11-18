Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Mehrere Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 17.11.2025 kam es gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 54 in Höhe Rinkerode mit mehreren Leichtverletzten. Eine 63-jähriger Drensteinfurterin befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße in Richtung Drensteinfurt und scherte auf den linken Fahrstreifen aus. Auf dieser Fahrbahn fuhren ein 25-jähriger Autofahrer aus Münster und eine 34-jährige Drensteinfurterin. In deren Pkw saßen eine 78-Jährige und ein 84-Jähriger, beide aus Drensteinfurt. Sowohl der 25-Jährige als auch die 34-Jährige wichen mit ihren Fahrzeugen aus, um einen Unfall zu verhindern. Dadurch geriet der Münsteraner mit seinem Auto in den angrenzenden Grünstreifen. Dennoch kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den Autos der 63-Jährigen und der 34-Jährigen. Rettungskräfte brachten die beiden Autofahrerinnen sowie die Beifahrer der 34-Jährigen zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 23.500 Euro. Die total beschädigten Pkw der Drensteinfurterinnen wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Autos gesperrt.

