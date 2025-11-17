PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. Unbekannte brachen in Nachbarhäuser ein - verdächtiges Auto gesehen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 15.11.2025 brachen Unbekannte zwischen 16.15 Uhr und 20.40 Uhr in zwei nebeneinanderliegende Häuser an der Straße Nathmannsheide in Vadrup ein. Der oder die Täter durchsuchten in beiden Häusern die Wohnräume und stahlen nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Möglicherweise haben die zurückkehrenden Bewohner die Einbrecher gestört, da sich wenig später ein Fahrzeug mit aufheulendem Motor in Richtung Josefsee entfernte. Bei diesem Auto könnte es sich um einen silbernen oder grauen Pkw, evtl. Mercedes handeln, an dem Kennzeichen mit der Städtekennung NOH angebracht waren. Dieses Auto stand in Höhe der betroffenen Häuser und am Steuer saß ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann mit dunklen/schwarzen kurzen Haaren, einem Dreitagebart und südländischen Aussehens. Wer hat dieses Fahrzeug und den Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu dem vollständigen Kennzeichen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

