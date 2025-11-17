PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Aufmerksame Bürger hielten Tatverdächtigen fest

Warendorf (ots)

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 10.55 Uhr wurde ein 40-Jähriger bei einem Diebstahl in einem Supermarkt am Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh entdeckt. Der Gütersloher flüchtete mit der erbeuteten Geldtasche bis zur Luisenstraße. Aufmerksame Bürger nahmen die Verfolgung auf, da die Angestellte auf den Diebstahl und den Tatverdächtigen aufmerksam gemacht hatte. Die gestohlene Geldtasche warf der Mann bei seiner Flucht weg. Eine Angestellte des Geschäfts entdeckte diese wenig später in einem Laubhaufen. Auf der Luisenstraße betrat der 40-Jährige ein Grundstück, wo er von der Bewohnerin des Hauses entdeckt wurde. Als er den Garten verlassen wollte, hielten die verfolgenden 39-Jahre und 64-Jahre alten Männer den Gütersloher bis zum Eintreffen von Polizisten fest. Der Tatverdächtige wurde nach eindeutiger Klärung seiner Personalien entlassen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

