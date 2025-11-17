Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Einen. Gegen grauen VW Golf Plus gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 16.11.2025 fuhr ein Unbekannter zwischen 15.15 Uhr und 17.00 Uhr an der Anschrift Einener Dorfbauerschaft in Einen gegen einen grauen VW Golf Plus. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Bauerncafes und wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell