Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeuge beobachtete Verkehrsunfallflucht eines alkoholisierten Autofahrers

Warendorf (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, 20.35 Uhr beobachtete ein Anwohner auf der Von-Galen-Straße in Oelde eine Verkehrsunfallflucht und informierte die Polizei. Der Flüchtige hatte mit mit seinem Pkw rangiert und dabei ein geparktes Auto beschädigt. Polizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen und hielten den 58-Jährigen auf der Warendorfer Straße an. Der Oelder führte einen Atemalkoholtest durch. Aufgrund der so bestätigten absoluten Fahruntüchtigkeit ließen die Beamten dem Mann Blutproben entnehmen. Außerdem stellten sie den Führerschein des 58-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

