Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Kaminbrand an einem Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Samstag, 15.11.2025 gegen 19:00 Uhr kam es in Everswinkel-Alverskirchen nach dem Anfeuern eines Kaminofens zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Breiten Busch. Durch in Brand geratenes Isoliermaterial am Rauchrohr wurde der Dachstuhl des Hauses beschädigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

