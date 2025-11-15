POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Kaminbrand an einem Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Samstag, 15.11.2025 ereignete sich gegen 03:07 Uhr in Ahlen auf der Kampstraße ein Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr stießen ein 27-jähriger Mann aus Ahlen und ein 22-jähriger Mann aus Ennigerloh mit ihren Pkw frontal zusammen. Der Ahlener prallte anschließend gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der 27-jährige wurde ins ...

