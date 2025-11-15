POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Kaminbrand an einem Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
Am Samstag, 15.11.2025 gegen 19:00 Uhr kam es in Everswinkel-Alverskirchen nach dem Anfeuern eines Kaminofens zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Breiten Busch. Durch in Brand geratenes Isoliermaterial am Rauchrohr wurde der Dachstuhl des Hauses beschädigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
