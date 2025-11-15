Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Tödlicher Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag (15.11.2025, 11.07 Uhr) ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Milter Straße, Höhe In de Brinke, in Warendorf.

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Ostbevern befuhr die Milter Straße aus Warendorf kommend in Fahrtrichtung Milte. Ein 89-jähriger Pedelec-Fahrer aus Warendorf kreuzte die Milter Straße in Höhe In de Brinke. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 89-Jährige Warendorfer verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der 44-Jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Milter Straße war für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell