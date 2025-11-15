Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Präventions-Hotline geschaltet - Antworten rund um das Thema sexualisierte Gewalt durch Kinder und Jugendliche

Die Kreispolizeibehörde Warendorf schaltet am Dienstag, den 18.11.2025, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr eine Präventions-Hotline zum Thema sexualisierter Gewalt. Denn Wissen schützt!

Kinder und Jugendliche können nicht nur nicht nur Opfer sexueller Gewalt, sondern auch selbst sexuell gewalttätig werden.

Das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz bietet Eltern, Fachkräften, interessierten Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sich über rechtliche Aspekte bei Übergriffen durch Kinder und Jugendliche zu informieren.

Dies kann Fragen von "Wann sind junge Menschen strafmündig und was bedeutet das? Abläufe von der Strafanzeige bis zum Gerichtsverfahren und wann muss die Polizei das Jugendamt informieren?", umfassen. Stellen Sie Fragen zu Phänomenen im digitalen Raum wie "Cybergrooming" oder wie sich ein Jugendlicher verhalten sollte, der unaufgefordert pornografische Inhalte zugeschickt bekommt.

Wissen kann schützen -fragen Sie nach und rufen Sie uns an! Telefon: 02581 / 600-282 und -284

