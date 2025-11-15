PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Präventions-Hotline geschaltet - Antworten rund um das Thema sexualisierte Gewalt durch Kinder und Jugendliche

POL-WAF: Kreis Warendorf. Präventions-Hotline geschaltet - Antworten rund um das Thema sexualisierte Gewalt durch Kinder und Jugendliche
  • Bild-Infos
  • Download

Warendorf (ots)

Die Kreispolizeibehörde Warendorf schaltet am Dienstag, den 18.11.2025, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr eine Präventions-Hotline zum Thema sexualisierter Gewalt. Denn Wissen schützt!

Kinder und Jugendliche können nicht nur nicht nur Opfer sexueller Gewalt, sondern auch selbst sexuell gewalttätig werden.

Das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz bietet Eltern, Fachkräften, interessierten Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sich über rechtliche Aspekte bei Übergriffen durch Kinder und Jugendliche zu informieren.

Dies kann Fragen von "Wann sind junge Menschen strafmündig und was bedeutet das? Abläufe von der Strafanzeige bis zum Gerichtsverfahren und wann muss die Polizei das Jugendamt informieren?", umfassen. Stellen Sie Fragen zu Phänomenen im digitalen Raum wie "Cybergrooming" oder wie sich ein Jugendlicher verhalten sollte, der unaufgefordert pornografische Inhalte zugeschickt bekommt.

Wissen kann schützen -fragen Sie nach und rufen Sie uns an! Telefon: 02581 / 600-282 und -284

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 04:47

    POL-WAF: Ahlen. Frontalunfall fordert zwei Verletzte

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 15.11.2025 ereignete sich gegen 03:07 Uhr in Ahlen auf der Kampstraße ein Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr stießen ein 27-jähriger Mann aus Ahlen und ein 22-jähriger Mann aus Ennigerloh mit ihren Pkw frontal zusammen. Der Ahlener prallte anschließend gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der 27-jährige wurde ins ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 08:12

    POL-WAF: Ahlen. Autofahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 13.11.2025, 14.25 Uhr kontrollierte ein Polizist einen Autofahrer auf dem Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen. Es bestand der Verdacht, dass der 40-Jährige alkoholisiert sein könnte. Der Ahlener zeigte sich zunächst unkooperativ und wirkte erst nach Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte mit. Er führte einen Drogenvortest durch, der positiv war. In seinem Pkw befanden sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren