Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Alleinunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Warendorf (ots)

Am Sonntag (16.11.2025, 04.05 Uhr) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L586 in Sendenhorst.

Ein 18-jähriger Mann aus Sendenhorst fuhr mit zwei weiteren Personen im Fahrzeug auf der L586 aus Tönnishäuschen kommend in Richtung Sendenhorst. Mittig der Strecke kommt der Fahrzeugführer zunächst nach links von der Fahrbahn ab, gerät in den Straßengraben, kollidiert dort mit der Ackerüberführung und wird zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo das Fahrzeug zum Stehen kommt. Eine 38-jährige Frau aus Sendenhorst, die sich als Beifahrerin in dem verunfallten Fahrzeug befand, wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Der 18-jährige Fahrer sowie ein 16-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten die drei verletzten Personen nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die L586 war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell