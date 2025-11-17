PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen gesucht - Pedelecfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 14.11.2025 wurde ein 71-Jähriger gegen 22.40 Uhr im Bereich Vorhelmer Weg/Im Altenfeld in Ahlen schwer verletzt aufgefunden. Nach Angaben von Ersthelfern sollen zwei Männer den Sturz des Ahleners, der mit einem Pedelec unterwegs war, beobachtet haben. Die unbekannten Zeugen informierten die Rettungsleitstelle und werden zur Klärung des Unfallhergangs gesucht. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Ahlener in ein Krankenhaus. Die unbekannten Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 16:45

    POL-WAF: Sendenhorst. Alleinunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

    Warendorf (ots) - Am Sonntag (16.11.2025, 04.05 Uhr) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L586 in Sendenhorst. Ein 18-jähriger Mann aus Sendenhorst fuhr mit zwei weiteren Personen im Fahrzeug auf der L586 aus Tönnishäuschen kommend in Richtung Sendenhorst. Mittig der Strecke kommt der Fahrzeugführer zunächst nach links von der Fahrbahn ab, gerät in ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 22:04

    POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Kaminbrand an einem Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 15.11.2025 gegen 19:00 Uhr kam es in Everswinkel-Alverskirchen nach dem Anfeuern eines Kaminofens zu einem Brand an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Breiten Busch. Durch in Brand geratenes Isoliermaterial am Rauchrohr wurde der Dachstuhl des Hauses beschädigt. Der Brandort wurde ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 18:08

    POL-WAF: Warendorf. Tödlicher Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Samstag (15.11.2025, 11.07 Uhr) ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Milter Straße, Höhe In de Brinke, in Warendorf. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Ostbevern befuhr die Milter Straße aus Warendorf kommend in Fahrtrichtung Milte. Ein 89-jähriger Pedelec-Fahrer aus Warendorf kreuzte die Milter Straße in Höhe In de Brinke. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren