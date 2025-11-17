POL-WAF: Ahlen. Zeugen gesucht - Pedelecfahrer schwer verletzt
Warendorf (ots)
Am Freitag, 14.11.2025 wurde ein 71-Jähriger gegen 22.40 Uhr im Bereich Vorhelmer Weg/Im Altenfeld in Ahlen schwer verletzt aufgefunden. Nach Angaben von Ersthelfern sollen zwei Männer den Sturz des Ahleners, der mit einem Pedelec unterwegs war, beobachtet haben. Die unbekannten Zeugen informierten die Rettungsleitstelle und werden zur Klärung des Unfallhergangs gesucht. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Ahlener in ein Krankenhaus. Die unbekannten Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.
