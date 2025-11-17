PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Hinweise zu einem beschädigten imperialblauen 7er BMW gesucht

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 15.11.2025, 20.00 Uhr und Samstag, 16.11.2025, 4.20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Beckum, Sachsenstraße/Einmündung Friesenweg. Polizisten stellten fest, dass ein Flüchtiger gegen einen geparkten grau/schwarzen Smart forfour gefahren war. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an dem Kleinwagen. Am Unfallort fanden die Einsatzkräfte Fahrzeugteile des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs. Hierbei dürfte es sich um einen imperialblauen 7er BMW handeln, der am Außenspiegel und Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt sein dürfte. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder einem beschädigten imeperialblauen 7er BMW machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

  • 17.11.2025 – 10:34

    POL-WAF: Oelde. Zeuge beobachtete Verkehrsunfallflucht eines alkoholisierten Autofahrers

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 15.11.2025, 20.35 Uhr beobachtete ein Anwohner auf der Von-Galen-Straße in Oelde eine Verkehrsunfallflucht und informierte die Polizei. Der Flüchtige hatte mit mit seinem Pkw rangiert und dabei ein geparktes Auto beschädigt. Polizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen und hielten den 58-Jährigen auf der Warendorfer Straße an. Der ...

  • 17.11.2025 – 10:11

    POL-WAF: Ahlen. Zeugen gesucht - Pedelecfahrer schwer verletzt

    Warendorf (ots) - Am Freitag, 14.11.2025 wurde ein 71-Jähriger gegen 22.40 Uhr im Bereich Vorhelmer Weg/Im Altenfeld in Ahlen schwer verletzt aufgefunden. Nach Angaben von Ersthelfern sollen zwei Männer den Sturz des Ahleners, der mit einem Pedelec unterwegs war, beobachtet haben. Die unbekannten Zeugen informierten die Rettungsleitstelle und werden zur Klärung des Unfallhergangs gesucht. Rettungskräfte brachten den ...

  • 16.11.2025 – 16:45

    POL-WAF: Sendenhorst. Alleinunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

    Warendorf (ots) - Am Sonntag (16.11.2025, 04.05 Uhr) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L586 in Sendenhorst. Ein 18-jähriger Mann aus Sendenhorst fuhr mit zwei weiteren Personen im Fahrzeug auf der L586 aus Tönnishäuschen kommend in Richtung Sendenhorst. Mittig der Strecke kommt der Fahrzeugführer zunächst nach links von der Fahrbahn ab, gerät in ...

