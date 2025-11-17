Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Hinweise zu einem beschädigten imperialblauen 7er BMW gesucht

Warendorf (ots)

Zwischen Samstag, 15.11.2025, 20.00 Uhr und Samstag, 16.11.2025, 4.20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Beckum, Sachsenstraße/Einmündung Friesenweg. Polizisten stellten fest, dass ein Flüchtiger gegen einen geparkten grau/schwarzen Smart forfour gefahren war. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an dem Kleinwagen. Am Unfallort fanden die Einsatzkräfte Fahrzeugteile des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs. Hierbei dürfte es sich um einen imperialblauen 7er BMW handeln, der am Außenspiegel und Kotflügel der Beifahrerseite beschädigt sein dürfte. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder einem beschädigten imeperialblauen 7er BMW machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell