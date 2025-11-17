POL-WAF: Ahlen. Absolut fahruntüchtig mit Krankfahrstuhl unterwegs
Warendorf (ots)
Am Freitag, 16.11.2025, 16.05 Uhr geriet ein Krankenfahrstuhlfahrer auf der Kampstraße in Ahlen ins Visier einer Polizistin. Bei der Kontrolle des 55-Jährigen stellte sich heraus, auch mittels Atemalkoholtest, dass der Ahlener absolut fahruntüchtig war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Krankenfahrstuhl untersagt.
