Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Täter nach Graffiti auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots)

Am Donnerstag, den 31.07.2025, gegen 12:40 Uhr, wurde die Polizei durch Zeugen über eine Sachbeschädigung durch Graffiti informiert.

Zwei Passanten bemerkten in einem Fußgängertunnel in der Ulmenstraße im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt starken Farbgeruch und entdeckten daraufhin einen Jugendlichen, der augenscheinlich gerade ein Graffiti an die Tunnelwand gesprüht hatte. Die Zeugen informierten umgehend die Polizei.

Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten einen 14-jährigen deutschen Tatverdächtigen noch vor Ort stellen. An seinem Körper konnten Farbanhaftungen festgestellt werden. Zudem hatte er mehrere Farbsprühdosen bei sich, die durch die Beamten sichergestellt wurden.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde das Mobiltelefon des Jugendlichen in Augenschein genommen. Dabei entdeckten die Beamten ein kurz zuvor gefertigtes Foto, das ein nahezu identisches Graffiti an einer Hauswand in der Margaretenstraße zeigte. Eine sofortige Überprüfung vor Ort bestätigte, dass es sich auch hierbei um eine frische Sachbeschädigung handelte. Der Schaden an beiden Tatorten wird etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung führt die Kriminalpolizei Rostock.

