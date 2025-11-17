Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland. Nach Fußballspiel kam es zur Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 16.11.2025 fand in Roland auf dem dortigen Sportplatz an der Vorhelmer Straße ein Fußballspiel zwischen Eintracht Dolberg und BSG Eternit 1966 statt. Nach Spielende kam es auf dem Platz zu einem Gerangel zwischen mehreren Spielern. Zwei Zuschauer wollten nach eigenen Angaben schlichten und wurden geschlagen sowie getreten. Wer im einzelnen mit welcher Rolle an der Auseinandersetzung beteiligt war, müssen die noch ausstehenden Ermittlungen klären.

