PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Wohnung eines Zweifamilienhauses

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 14.11.2025, 13.00 Uhr und Samstag, 15.11.2025, 21.15 Uhr brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses an der Kampstraße in Neubeckum ein. Der oder die Täter durchsuchten das Mobiliar der Wohn- und Schlafräume nach Beute. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:22

    POL-WAF: Ennigerloh. Aufmerksame Bürger hielten Tatverdächtigen fest

    Warendorf (ots) - Am Freitag, 14.11.2025, gegen 10.55 Uhr wurde ein 40-Jähriger bei einem Diebstahl in einem Supermarkt am Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh entdeckt. Der Gütersloher flüchtete mit der erbeuteten Geldtasche bis zur Luisenstraße. Aufmerksame Bürger nahmen die Verfolgung auf, da die Angestellte auf den Diebstahl und den Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:01

    POL-WAF: Ahlen. Absolut fahruntüchtig mit Krankfahrstuhl unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Freitag, 16.11.2025, 16.05 Uhr geriet ein Krankenfahrstuhlfahrer auf der Kampstraße in Ahlen ins Visier einer Polizistin. Bei der Kontrolle des 55-Jährigen stellte sich heraus, auch mittels Atemalkoholtest, dass der Ahlener absolut fahruntüchtig war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Krankenfahrstuhl untersagt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren