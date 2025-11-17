Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Wohnung eines Zweifamilienhauses

Warendorf (ots)

Zwischen Freitag, 14.11.2025, 13.00 Uhr und Samstag, 15.11.2025, 21.15 Uhr brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses an der Kampstraße in Neubeckum ein. Der oder die Täter durchsuchten das Mobiliar der Wohn- und Schlafräume nach Beute. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

