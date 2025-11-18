Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gegen schwarzen Audi A6 Avant gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Zwischen Sonntag, 16.11.2025, 17.00 Uhr und Montag, 17.11.2025, 7.30 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen schwarzen Audi A6 Avant, der an der Stromberger Straße Höhe Hausnummer 51 in Beckum stand. An dem Auto entstand auf der Fahrerseite Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

