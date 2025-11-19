Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Hoher Sachschaden nach Alleinunfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 18.11.2025 kam es gegen 11.50 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Wiedenbrücker Straße in Oelde, bei der ein Sachschaden von etwa 101.000 Euro entstand. Die 45-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße in Richtung Oelde und kam mit dem Auto rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug blieb im Graben stehen und wurde stark beschädigt. Rettungskräfte versorgten die nach ersten Angaben unverletzte Bielefelderin am Unfallort. Das Auto wurde abgeschleppt und die Wiedenbrücker Straße war kurzfristig gesperrt.

