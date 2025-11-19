POL-WAF: Ahlen. Weißen Multivan gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Dienstag, 18.11.2025, zwischen 11.00 Uhr und 14.55 Uhr in ein Einfamilienhaus am Finkenweg in Telgte ein. Der oder die Täter stahlen aus dem Gebäude einen kleinen Wandtresor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

mehr