POL-WAF: Ahlen. Weißen Multivan gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Dienstag, 18.11.2025 auf der Uhlandstraße in Ahlen einen weißen VW Multivan T6. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen BE-R 2612 angebracht. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des Multivans machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
