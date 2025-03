Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Brennende Mülltonne verursachte Brandausdehnung

Warendorf (ots)

Am Montag, 24.3.2025, gegen 15.00 Uhr entdeckte ein Polizist aus der Polizeiwache Oelde heraus eine nahe gelegene Rauchentwicklung. Polizisten suchten den Brandort an der Straße Paulsburg auf und schauten zunächst in dem Haus nach möglichen Bewohnern. Diese waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht Zuhause. Ein Passant hatte zwischenzeitlich die Feuerwehr alarmiert. Diese löschte die brennende Mülltonne sowie den Brand am Gebäude. Der Bereich um den Brandort wurde abgesperrt. Möglicherweise kommt die unsachgemäße Entsorgung von Asche in einer Mülltonne als Brandursache in Betracht.

